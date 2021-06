Doria diz que Bolsonaro será multado se participar de evento sem máscara em SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (9) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será multado se participar de um movimento de rua no Estado sem o uso de máscara de proteção.

“Ele será multado como qualquer outro cidadão que não usar máscara”, declarou o governador durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O presidente deve participar, no próximo sábado (12), de um passeio de moto com simpatizantes do governo. Bolsonaro já disse que prevê a participação de 100 mil motos na capital paulista.