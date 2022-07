Em nota, vereador Juninho Dias nega agressão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em uma nota emitida na tarde deste domingo(17), o vereador Juninho Dias(MDB) negou que tenha agredido uma mulher durante um evento no bairro Antônio Zanaga na tarde de ontem.

Conforme o Portal de Americana mostrou, uma mulher de 32 anos acusa o vereador de tê-la agredido durante um festival de pipas no bairro. Segundo ela, o vereador teria desferido socos em seu rosto. Leia a matéria completa aqui

Confira a nota na íntegra:

“Venho, por meio desta nota, apresentar meus esclarecimentos sobre supostas acusações envolvendo meu nome na tarde deste sábado. Inicialmente esclareço que durante toda a tarde estive no evento do Dia da Pipa promovido pelo Instituto Jr Dias, evento que reuniu centenas de pessoas, principalmente crianças, para uma tarde de diversão. Durante todo o evento era proibido o uso de linha cortante, o que não foi acatado por um casal com seus filhos, razão esta pela qual gentilmente solicitei a retirada do espaço.

Neste momento, dentro do campo com os todos os presentes, me foram proferidas ofensas pela mulher, com ameaças inclusive. Retirados do campo, ao lado de fora, já próximo ao meio-fio, o rapaz proferiu ofensas e ameaças a mim e a meu pai, momento em que este rapaz, visivelmente alterado, vem na minha direção e de minha família, instante que meu pai o imobiliza. Solicitamos que continuassem sua retirada, devido aos gritos da mulher, as crianças e pais presentes se aproximaram, momento que uma de nossas voluntárias pede para que o casal e seus filhos se afastassem, evitando o constrangimento dos presentes, ocorre que neste instante a mulher que alega ser agredida, segurada por sua filha, puxa o cabelo da voluntária que estava de costas, esta que para se desvencilhar se defende com uma cotovelada.

A voluntária, mesmo após todo o ocorrido, insiste que o casal se afaste, momento que a GAMA, que acompanhava o evento e de longe acompanhou a movimentação, aproximou e os mesmos foram embora. Durante todo o ocorrido prezei pela vida do meu pai, estando com ele até que tudo se tranquilizasse. Todo a situação se deu em um local público, aberto e com inúmeros presentes. Pontuo ainda que em nenhum momento os policiais se dirigiram ao campo, tendo a mesma procurado pela polícia em sua residência, em lapso temporal distante dos fatos. Ainda, quanto a alegação da mulher ser em razão de fotos tiradas, nossos eventos são em espaços públicos e abertos com uso de imagens gerais, há mais de 10 anos, sendo isso de conhecimento de todos que dele participam.

Meu celular pessoal foi furtado durante toda a situação. Quanto a eu ter me dirigido até a residência da mulher em comento, esclareço que fui acompanhado de dois pais, após alegações sobre ter visto a mesma pegando meu aparelho celular e o rastreio do aparelho mostrar que o aparelho encontrava-se próximo ao local, motivo este que fui até lá questionar e a mesma informou, nas seguintes palavras: “fica agora com esse prejuízo”, então voltei com os pais e comuniquei o ocorrido a guarda. Mesmo após toda a situação permaneci no evento, não imaginando a proporção dos fatos. Estarei tomando as devidas providências. No mais, deixo meus agradecimentos a quem confia no meu trabalho e acredita na minha conduta sempre transparente com a população”.