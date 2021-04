Enfermeiro que divulgava fake news e era contra vacina morre de covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu no último domingo(18), o enfermeiro e ex-diretor do Hospital da Criança de Cabo Frio, Anthony Ferrari Penza, de 45 anos, vitima da covid-19. Ele lutava contra a doença desde o dia 8 de abril quando deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Burle e foi transferido para o Hospital Otime Cardoso.

Na quinta-feira(15), ele foi transferido para o Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias. Já na sexta-feira(16), ele foi intubado com 75% do pulmão comprometido.

“Deus levou o amor da minha vida, o que ficou foi uma grande dor e saudade dessa pessoa que tanto lutou pelo próximo, seus feitos vão ficar para sempre e tenho certeza que o céu está em festa”, publicou Natália Comam Ferrari, esposa do enfermeiro.

Anthony ficou conhecido nas redes sociais por publicar vídeos e informações falsas sobre o tratamento contra covid-19 sugerindo tratamentos que não possuem eficácia comprovada. Ele também era contrário a vacinação e se candidatou a vereador de Cabo Frio pelo Partido Social Democrático (PSD) nas eleições municipais de 2020.