Doria anuncia antecipação de vacinação de pessoas com 64 anos e comorbidades

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (20) a antecipação da vacinação contra COVID-19 para quem tem 64 anos para sexta-feira (23), além da inclusão de novos públicos na campanha a partir de maio.

“As boas notícias estão concentradas na vacinação, na vacina do Butantan, a vacina da vida que São Paulo está levando a todo o Brasil e torcendo também para que mais vacinas sejam disponibilizadas para os brasileiros. O que definitivamente mudará as nossas vidas dessa trágica situação da pandemia é a vacinação”, declarou o Governador.

Com início do cronograma seis dias antes do previsto para quem tem 64 anos, SP passa a alcançar três novas faixas etárias ainda nesta semana. Na quarta (21), começa a imunização de idosos de 65 e 66 anos. Para quem tem 63, fica mantida a data de 29 de abril, já na próxima semana. A partir de 6 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62 anos.

Ainda em maio, novos públicos passam a integrar a campanha. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil pessoas com Síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em tratamento de diálise (Terapia Renal Substitutiva) e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores.

Nesses três grupos, serão aplicadas doses em pessoas adultas, na faixa de 18 a 59 anos, pois idosos pertencentes a esses públicos já estão contemplados nas etapas previamente anunciadas.

No dia 11, será iniciada a imunização dos trabalhadores de Metrô e CPTM, da área de segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação na linha de frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades. O público estimado nessa categoria é de 10 mil pessoas.

Já no dia 18, os motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo municipal e intermunicipal poderão começar a receber a primeira dose. São Paulo estima que cerca de 165 mil trabalhadores do setor iniciem a imunização contra o coronavírus no próximo mês.

“Estamos esperando e sempre contamos com mais vacinas. Há alguma sinalização do Ministério da Saúde, mas contamos que a Fiocruz entregará as suas vacinas e, portanto, estaremos cumprindo esse cronograma e avançando em faixas etárias”, afirmou Regiane de Paula, Coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização

Ao longo de abril, São Paulo também iniciou a imunização dos públicos de 67 e 68 anos de idade, além de profissionais da ativa das forças de segurança e trabalhadores de escolas públicas e privadas da educação básica a partir de 47 anos.

