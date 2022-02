Estação Cultura oferece oficina de Cenopoesia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana promove, nos sábados, dias 5 e 19 de fevereiro, oficinas de Cenopoesia na Estação Cultura. As atividades serão ministradas pelos integrantes do Centro Cultural Candeeiro e ocorrem das 15 às 17 horas.

Cenopoesia é uma linguagem híbrida que mistura poesia, música e teatro, com o objetivo de estabelecer uma conversa entre a poesia e as artes em geral.

A intenção da Cenopoesia é romper as amarras da própria língua escrita, e suas limitações como forma de comunicação, quebrando a relação de opressão entre campos de conhecimento tradicionalmente conhecidos e aceitos, para desabrochar e tocar as pessoas.

Configura-se como uma manifestação em prol da liberdade criativa, da democratização comunicativa, da emancipação humana, fortalecendo-se como uma forma inventiva de resistência criada pelo povo para se fazer presente na história.

As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser realizadas no site https://linktr.ee/Candeeeiro .

Ressalte-se que a Secretaria de Cultura e Turismo tem tomado todas as precauções sanitárias nesses eventos, com o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social.