Estado de saúde do padre Itamar se agrava e rins apresentam complicações

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O padre Itamar Gonçalves, de 74 anos, internado desde o dia 14 com covid-19, apresentou nesta segunda-feira(30), um agravamento em seu quadro de saúde.

De acordo com o boletim da Paróquia São Jorge, de Nova Odessa, onde o religioso é pároco, ele segue internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, mas nesta segunda sua situação foi agravada. Uma equipe de hemodiálise iniciou estudo do caso pois há complicações no funcionamento do sistema renal.

Segundo o boletim, o nível de secreção também está elevado e a equipe médica avalia se houve um ‘evento’ neurológico.

Antes de ir para a cidade vizinha, Itamar foi pároco da Igreja de São Domingos, em Americana.