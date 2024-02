Estudantes do Ensino Fundamental de Americana voltam às aulas nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mais de 12,5 mil estudantes do Ensino Fundamental matriculados na rede municipal de Educação de Americana voltam às aulas nesta quinta-feira (8). No dia 15, é a vez de 5,8 mil crianças da Educação Infantil atendidas pela rede pública retornarem às escolas. O calendário escolar de 2024, ano bissexto, prevê 201 dias letivos.

Os estudantes serão recebidos por mais de 400 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores atuantes em 11 unidades de Ensino Fundamental, sendo um CAIC, cinco CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) e cinco EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental).

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comentou o início do novo ano letivo. “É um momento de alegria e de muita expectativa para todos. Preparamos a infraestrutura das escolas com serviços de manutenção, pequenas obras e outras ações importantes e os educadores estão prontos para receber nossos estudantes com carinho e profissionalismo. Temos uma empresa para reforçar a equipe de preparo da alimentação escolar e, este ano, teremos o ensino da disciplina de Língua Inglesa para todos os estudantes do Ensino Fundamental, o que é uma grande conquista da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse.

Para incrementar as ações nas escolas, a Prefeitura de Americana convocou os seguintes profissionais aprovados em concurso público e ligados à Educação: monitor escolar PCD, monitor escolar (9 candidatos), professor de ciências, professor de inglês (5) e professor de educação especial (4).

Os convocados devem comparecer no dia 16 de fevereiro, às 14h, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro.