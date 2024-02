Americana é a 8ª cidade do Brasil com mais estabelecimentos de saúde por habitante

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana está entre os dez melhores classificados no ranking dos municípios brasileiros com mais estabelecimentos de saúde por habitante, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O ranking considera cidades com mais de 200 mil habitantes, grupo no qual Americana é a oitava colocada.

São 505 equipamentos de saúde no território americanense, considerando os locais públicos e privados. Com uma população de 237.240 pessoas, a média estipulada é de 470 estabelecimentos por habitante.

“Esta é uma posição privilegiada de Americana em nível nacional, o que demonstra todos os investimentos realizados até aqui. A nossa população está muito bem servida de espaços para a saúde, seja na rede pública ou particular. Continuamos trabalhando para a ampliação desses números, com isso possibilitando mais oferta de saúde, com humanização, qualidade e eficiência”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A rede pública de saúde de Americana conta atualmente com 35 estabelecimentos voltados exclusivamente ao atendimento da rede SUS (Sistema Único de Saúde), sendo o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, o PA (Pronto Atendimento) Antônio Zanaga, três unidades de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial), uma farmácia central, 19 unidades básicas de saúde, um centro de especialidade odontológica, uma clínica modular (saúde bucal), uma central 192 (serviço de ambulância para urgência e emergência), uma unidade de atendimento domiciliar, uma unidade de vigilância em saúde, um centro de controle de zoonoses, um ambulatório de atenção especializada em infectologia e um núcleo de especialidades.

Além desses equipamentos, o município ainda vai contar com mais duas unidades básicas de saúde, nos bairros Parque da Liberdade (em construção) e Antônio Zanaga (em fase de licitação), além de mais uma UPA, no Jardim Dona Rosa, na região do Parque Gramado.