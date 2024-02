CCR AutoBAn resgata bicho-preguiça na Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A CCR AutoBAn resgatou uma bicho-preguiça no acostamento da rodovia Anhanguera, km 21, sentido Interior na cidade de São Paulo na manhã desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. O animal que não apresentava nenhum ferimento, foi encaminhado para a Mata Ciliar pela equipe de operações da concessionária.

Para esse tipo de atendimento, as equipes passam por treinamentos com a ONG, onde eles aprendem os cuidados que devem ter com o animal e também com os nossos clientes das rodovias.

A CCR AutoBAn possui uma parceria desde 2009 com a Associação Mata Ciliar por meio do Projeto Guardiões da Mata. Com esse acordo, todo animal silvestre resgatado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes é encaminhado à ONG, cuja sede fica em Jundiaí, para ser reabilitado e reintegrado à natureza.