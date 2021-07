‘Eu sou gay. Não tenho nada a esconder’, diz Eduardo Leite, governador do RS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de 36 anos, assumiu publicamente sua sexualidade durante uma entrevista para o Programa do Bial, na TV Globo exibido nesta quinta-feira(1).

Leite é o principal concorrente interno de João Doria no PSDB para concorrer a presidência da República em 2022.

“Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, revelou o governador.

A sexualidade do tucano estava sendo questionada por internautas e ele foi alvo de ataques. “Como ser humano que sou, também tive as minhas inseguranças, o meu questionamento, mas foi um processo, para mim, de aceitação, de entendimento”, afirmou Leite.