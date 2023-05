Ex-mulher de Hakimi nega ser ‘interesseira’ por pedir valor milionário em divórcio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A atriz espanhola Hiba Abouk, que está em processo de divórcio com o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, rebateu as críticas que vem recebendo por suas reivindicações na partilha de bens com o atleta, acusado de agressão sexual. Ela afirma que as opiniões negativas sobre o seu posicionamento no processo acontecem por causa de machismo. Hiba pede 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões), mas o jogador do Marrocos oferece 2 milhões (R$ 11 milhões).

“É assustador que eles considerem você uma interesseira. É um mundo machista e misógino considerando que quando começamos nosso relacionamento ele não ganhava dinheiro e eu era mais conhecido do que ele. Imagine”, disse a atriz, em entrevista ao programa “Sálvame”, do canal espanhol Telecinco.



“O bom é que o que eles falam não me afeta mais, quero ser discreta para que amanhã não afete a nossa família. Confio que a Justiça e o bom senso estão do meu lado”, declarou.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, Hiba recorreu à Justiça após descobrir que os bens do jogador, como carros, imóveis e dinheiro, estavam no nome da sogra. Os advogados da atriz apontam que o marroquino cometeu fraude e fez má administração dos bens adquiridos pelo casal.

Na última semana, Saida Mouh, mãe de Hakimi, defendeu o filho em entrevista ao Morocco World News. “Se tomou essa decisão para se proteger, não estou a par. Mas qual é o problema se essa notícia for real? Se meu filho não toma essa atitude, não poderia se livrar dessa mulher”, afirmou.

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

Hakimi enfrenta uma séria acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos na França. O fato veio à tona em fevereiro. O ataque teria acontecido em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador a bordo de um carro de aplicativo, pago por Hakimi.

Na casa, “as coisas saíram do controle”, segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos. A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local.