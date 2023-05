Camisa 1 arrecada 8,6 mil litros de leite em campanha solidária

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Associação Camisa 1, através dos projetos esportivos Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol, arrecadou 8,6 mil litros de leite na campanha “Camisa 1 Solidário”, que foi realizada em comemoração ao dia do goleiro, lembrado no último dia 26 de abril.

O evento já está em sua 7ª edição e foi realizado durante todo o mês de abril . A participação dos cerca de 400 alunos foi grande. Alguns saíram nas ruas pedindo para os vizinhos, outros fizeram um mutirão na família e assim conseguiram bater o recorde de arrecadação. Com o valor, em média de R$ 5,40 reais o litro de leite, a campanha gerou um valor de aproximadamente R$ 46 mil reais.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



No total, 11 entidades foram beneficiadas entre elas: famílias de alunos Camisa1, Lar São Vicente de Paulo de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, Benaiah, Coasseje, Hospital e Creche Seara, Casa de Repouso Mais Amor, Casa da Criança – Santa Bárbara d’Oeste, AAMA – Acolhimento de Criança e Adolescente de Americana, CPC – Centro de Prevencao à Cegueira, Fundo Social de Americana.

“Só temos a agradecer a todos alunos, pais, amigos, diretoria e equipe Camisa1, por tanto empenho e compromisso com nossa campanha, estamos muito felizes, pois estamos ajudando muitas pessoas, essa corrente do bem nos faz pensar que estamos no caminho certo, ajudando pessoas e educando nossos jovens e que é possível olhar para o próximo”, comentou o Coordenador dos Projetos Camisa 1, Vander Batistella.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)