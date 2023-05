Vereadora Nathália Camargo se posiciona contra o aumento do salário dos vereadores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Nathália Camargo(Avante) se posicionou contra o aumento do salário dos vereadores da Câmara Municipal de Americana.

Conforme o Portal de Americana mostrou mais cedo, o assunto é tratado pelos vereadores que articulam o ajuste de até R$ 16 mil, além de férias e 13º salário.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo