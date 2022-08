EXCLUSIVO: Aniversário de Americana terá show gratuito de Dudu Nobre

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O aniversário de 147 anos de Americana, comorado no dia 27 de agosto, terá uma programação especial que contará com show gratuito do cantor Dudu Nobre na Praça Comendador Muller.

De acordo com a Prefeitura de Americana, a programação especial do aniversário começa no dia 25, com a Ópera “Pagliacci” Leoncavallo, às 20h, no Tetro Municipal Lulu Benencase.

No dia 26, será a vez do Circuito Sesc de Artes, com um evento que envolve atrações visuais, circo, dança, literatura, teatro e música, com destaque para a cantora Drik Barbosa.

No dia 27, a partir das 19h, o aniversário deve ser animado pela música do sambista Dudu Nobre, na praça central da cidade. De acordo com o executivo, o evento contará com praça de alimentação e outras apresentações musicais.

A programação completa deve ser divulgada nesta sexta-feira(12).