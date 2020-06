Expoflora nao será realizada em 2020 por conta do coronavírus

A comissão organizadora da Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, informaou que a 39ª edição do evento, agendada para o período de 28 de agosto a 27 de setembro de 2020, em Holambra, interior de São Paulo, será adiada para 2021, tendo em vista a situação de pandemia de COVID-19 vivida atualmente no país e no mundo.

A decisão foi tomada em virtude da conjuntura epidemiológica do Brasil, e da impossibilidade de se prever a retomada da realização de grandes eventos no território do Estado de São Paulo. Até esta data, a Divisão de Saúde de Campinas, da qual pertence Holambra, encontra-se na “fase laranja” com símbolo de alerta para cair para a “vermelha”, o que significa maior rigor no controle do isolamento social.

Considerada um evento de grande porte por atrair mais de 300 mil visitantes a cada edição, a Expoflora precisa ser planejada e estruturada com meses de antecedência para a criação dos jardins espalhados pelo parque de 250 mil m², dos espaços da Mostra de Paisagismo e Jardinagem, da montagem da Exposição de arranjos florais e dos estandes dos expositores, das estruturas dos carros alegóricos utilizados na Parada das Flores, além de tantos outros trabalhos que já necessitariam ser iniciados, no máximo até este mês, para que o público pudesse contar com a excelência dos serviços prestados e com a beleza que sempre caracterizou o evento.

Nesses seus quase 40 anos de existência, apenas uma vez, no ano de 1988 o evento deixou de ser realizado para que a organização da época pudesse dedicar-se exclusivamente aos festejos dos 40 anos da imigração holandesa. “Infelizmente, em 2020, é um vírus, causador da Covid19, que não permitirá que a Expoflora dê as boas-vindas à Primavera. Este é um momento de solidariedade, principalmente com as famílias das vítimas da pandemia”, disse a nota da organização.