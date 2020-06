Ministro da Educação é multado em R$ 2 mil por não usar máscara

O governo do Distrito Federal multou em R$ 2 mil o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que foi visto sem máscara na Esplanada dos Ministérios na manhã de domingo (14).

“O autuado foi flagrado em espaço, via, ou logradouro público (Esplanada dos Ministérios) sem máscara de proteção (EPI) facial, de uso obrigatório, em desacordo com o estabelecido no decreto nº 40.648/2020 do Distrito federal” diz o campo de detalhes da multa. Weintraub participou de protestos na tarde deste domingo(14), em Brasília.

O ministro criticou a multa em seu perfil no Twitter. “Recurso-me a acreditar que seja verdade. Não fui notificado. Parece que fui o único a ser multado até hoje! Além disso, vazaram para a imprensa meu CPF e RG. Querem me calar a qualquer custo! LIBERDADE!!!”, disse.