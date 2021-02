FAM arrecada mais de 1 tonelada de alimentos em Drive Thru Solidário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Realizado na manhã deste sábado(20), na sede da Faculdade de americana, o Drive Thru Trote Solidário FAM arrecadou mais de uma tonelada de alimentos entre arroz, farinha de trigo, macarrão, óleo entre outros.

A FAM arrecadará os alimentos até o final de fevereiro, quando será feita a contagem final de arrecadação pela Instituição.

A iniciativa faz parte da campanha “Somos Todos Americana”, que continua até 26 de fevereiro, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSSA) do município, com o apoio de faculdades da cidade.

Podem ser doados arroz, feijão, trigo, farinha de mandioca, macarrão, óleo e molho de tomate. Os alimentos serão distribuídos em cestas básicas destinadas a cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas junto ao Fundo Social.