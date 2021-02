Homem é detido pela guarda após furtar peças no Cemitério da Saudade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta sexta-feira(19), após furtar peças de cobre dos túmulos do Cemitério da Saudade, em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, o sistema de inteligência e monitoramento de câmeras da GAMA identificou o homem andando entre os túmulos para subtrair objetos de cobre e alumínio que estavam fixadas nos túmulos. G.R.S. foi abordado dentro do banheiro do local.

Com ele foi encontrado uma marreta e um martelo que tinha sido furtado dias antes e uma placa memorial com o nome de uma pessoa falecida. Ele foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Americana onde o caso foi registrado e o indivíduo liberado pela autoridade policial.