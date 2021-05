FAM realiza Drive-Thru para arrecadar alimentos e smartphones

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana, através dos alunos do curso de Pedagogia, realiza no próximo dia 22 de maio, a partir das 9h da manhã, no estacionamento da portaria 5, uma ação social para arrecadação de alimentos, smartphones e tablets em boas condições para as crianças atendidas pelo Serviço Integrado de Atenção (SIA) da Instituição.

Os alimentos serão doados também para a Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) e Assentamento Roseli Nunes, ambos em Americana.

O SIA FAM tem atendimentos realizados pelos estagiários dos cursos da área da saúde e educação e atende 14 crianças, deste total, cerca de 12 passam por dificuldades financeiras e 4 delas não possuem acesso às aulas devido à falta de smartphones com internet.

A ação tem o objetivo de arrecadar arroz, feijão, óleo, café, açúcar, bolacha, leite em pó, molho de tomate, pipoca, macarrão, achocolatado, produtos de limpeza (sabão em pó, sabão em barra, água sanitária, detergente e amaciante) produtos de higiene, (shampoo, condicionador, sabonete e creme dental) smartphones e tablets. Com estes produtos, os alunos organizarão cestas básicas para os atendidos.

“Convidamos nossos alunos e a comunidade para colaborar com esta ação para ajudar as famílias que participam dos atendimentos no SIA e outros programas na cidade”, disse Natalia Kneipp, coordenador do curso de Letras e Pedagogia da FAM.



Serviço: Ação Social FAM – Cursos de Letras e Pedagogia

Dia: 22 de maio

Horário: 9h às 16h

Local: Estacionamento 5 da Faculdade de Americana.