FAM realiza programa nutricional em escolas municipais de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana – FAM, através do curso e dos alunos de Nutrição, está realizando nas escolas municipais de Americana, em parceria com a Secretaria de Educação e Setor de Alimentação Escolar, um programa de saúde e nutrição para os alunos das creches e Escolas da rede municipal, do ensino infantil ao fundamental.

O trabalho foi apresentado e discutido na noite do dia 16, na Câmara de Vereadores, no Fórum Permanente da Saúde, com tema: Saúde na Escola. Representando a Faculdade de Americana participaram do Fórum a coordenadora do curso de Nutrição, professora Dra. Glenys Mabel Caballero Córdoba; e a docente-supervisora Joseane Almeida Santos Nobre.

O projeto “Saúde na Escola” foi apresentado formalmente em novembro de 2021 com a presença da direção Acadêmica da FAM, Célia Jussani, e também os demais coordenadores dos cursos da área da saúde da Instituição.

A partir de abril, será realizada a primeira fase do projeto, dentro das escolas, que consiste em uma avaliação nutricional de 10007 alunos do município. O aluno do curso de nutrição FAM realizará seu estágio diretamente nas escolas com desenvolvimento de atividades de educação nutricional, plantio de hortas, elaboração de oficinas culinárias e identificação de crianças com diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras doenças.

Os alunos identificados com alguma doença serão encaminhados gratuitamente para o SIA – Serviço Integrado de Atenção – da Instituição para um atendimento personalizado.

“Agora já temos os primeiros estagiários chegando no setor para a proposta de novos cardápios e para preparar as atividades que serão implantadas nas escolas”, disse Mabel.

Nas próximas etapas de implantação do projeto, os demais cursos da área da saúde da FAM como Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física, além do curso de Pedagogia.

Case de Sucesso

Em Nova Odessa, desde junho de 2010, há 11 anos, a FAM atende com programa Saúde na Escola os alunos da rede municipal de ensino com dicas de alimentação, cardápios novos e saudáveis, além do acompanhamento da alimentação escolar.