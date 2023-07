Farmácia central altera atendimento para obras de manutenção

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A farmácia central (alto custo) de Americana passará a atender, a partir da próxima terça-feira (4), pela entrada da Rua Anhanguera, nº 80 – em frente ao Mercado Municipal. A unidade vai passar por obras de manutenção, previstas para iniciarem no dia 10 de julho. Atualmente o acesso é pela Rua Dom Pedro II, nº 87.

Na quarta-feira (5) não haverá atendimento ao público, pois o setor já providenciou o remanejamento da agenda para outros períodos.

Na quinta-feira (6), o atendimento passará a ser feito por horário. Nesse caso, o usuário poderá fazer o agendamento pelo site da Secretaria de Saúde: www.saudeamericana.com.br , ou pelos telefones (19) 3462-2827 e (19) 3462-373. O horário de atendimento é das 7h30 às 16h.

Medicamentos básicos nas unidades de saúde

Durante as obras, a farmácia central não irá dispensar medicamentos básicos, como anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo. O setor apenas fará a dispensação dos medicamentos de alto custo, por meio dos agendamentos.

Para a retirada de medicamentos básicos, o usuário que reside na região central poderá acessar uma das farmácias instaladas nas diversas unidades básicas de saúde, levando a receita médica, RG, Cartão SUS e um comprovante de residência.

As farmácias básicas funcionam nas unidades de saúde dos bairros:

Vila Mathiesen: Rua das Alfazemas, 316 (tel. 3405-4914) – 7h30 às 13h30

Praia Azul: Rua Maranhão, 1.213 (tel. 3467-1422) – 7h30 às 16h

São Vito: Rua Vicente Caravieri, 300 (tel. 3468-4466) – 7h30 às 13h30

Antônio Zanaga: Rua Ary Barroso, 485 (tel. 3469-1112) – 7h30 às 13h30

Jardim Alvorada: Rua dos Asteroides, 298 (tel. 3406-1069) – 7h30 às 16h

Parque Gramado: Av. da Amizade, s/n (tel. 3407-5022/3407-1874) – 7h30 às 16h

Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55 (tel. 3478-2298) – 7h30 às 13h30

São Domingos: Rua Salvador Giordano, 320 (tel. 3462-7317) – 7h30 às 13h30

Vila Gallo: Rua Quintino Bocaiúva, 1250 (tel. 3468-6116) – 7h30 às 16h

Jardim Dona Rosa: Rua da Solidariedade, 1080 (tel. 3407-1194) – 7h30 às 13h30

Jardim São Paulo: Rua das Poncianas, 900 (tel. 3407-4856/3462-5163) – 7h30 às 16h

Agendamento on-line

A partir do dia 6 de julho, a farmácia central passa a fazer também a dispensação dos medicamentos por meio de agendamento on-line. A exemplo do que ocorreu com a vacinação da Covid-19, os moradores poderão fazer o seu agendamento, que está disponível no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br). Para isso é preciso clicar na aba “serviços on-line” e em seguida “ Agendamento – Farmácia Central”.

Comsaude em novo endereço

A sede do Conselho Municipal de Saúde (Comsaude), que ocupa o mesmo imóvel, foi transferida (também de forma provisória) para o prédio da Secretaria Municipal de Educação. O endereço é Rua dos Professores, n° 40 – Centro. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O telefone do Comsaude é (19) 3462-5456 (WhatsApp).