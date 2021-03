Gama fecha bares após denúncias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu inúmeras denúncias de Aglomerações em estabelecimentos comerciais da cidade na noite de Sábado (27) e madrugada de Domingo (28).

Por volta das 21h, o controle recebeu denúncia de aglomeração e som alto em um estabelecimento na Av. Paulista. Ao chegar no local, não foi constatado o som alto. Os responsáveis foram orientados sobres as regras do Decreto Estadual. Já na Av. Paschoal Ardito, foi constatado música ao vivo e aglomeração, os GCMs orientaram o proprietário, que de imediato fechou o estabelecimento.



O mesmo aconteceu na rua das Paineiras, após ser constatado a aglomeração no Local, o responsável foi orientado e encerrou o expediente, o mesmo solicitou a permanência da equipe até que os frequentadores deixassem o local.

Já na Av. Cillos, a equipe registrou e Documentou a aglomeração no estabelecimento, o documento será encaminhado a unidade de vigilância sanitária (UVISA) para que seja tomada as devidas providências.