Goiânia ‘decreta’ banho facultativo no frio

Acostumada com calor acima de 30ºC, Goiânia também está enfrentando a nova onda de frio que atinge o país. Com isso, a prefeitura da cidade decidiu ‘decretar’ o banho facultativo no frio.

Um uma postagem bem humoradas nas redes sociais, a prefeitura divulgou uma arte com o ‘decreto’ que define Goiânia como ‘Polo Norte do Serrado e torna o banho matinal facultativo.

A postagem também incentiva a doação de agasalhos, cobertores e calçados. Além disso, também recomenda o uso de máscaras em caso de sintomas gripais.

A população da cidade caiu na brincadeira e fez comentários positivos com as ‘novas regras’. Nesta quarta-feira (18), a capital goiana chegou a registrar 10ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).