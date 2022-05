Governador deve participar da inauguração Unacon em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia(PSDB) deve participar da inauguração da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital Municipal (HM) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana.

A informação foi revelada pelo deputado federal Vanderlei Macris(PSDB), na manhã desta segunda-feira(16), durante uma visita à unidade. Macris afirmou que há tratativas para que Garcia venha até a cidade para a inauguração da obra que conta com recursos do Estado. O Secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo, Cauê Macris, também faz parte da intermediação para a primeira visita do governador em Americana.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli(PV), a obra entrou na reta final e deve ser inaugurada nos dentro de 20 dias. Na semana passada foi realizada parte da instalação elétrica, além de diversas intervenções de acabamento da pintura em portas e paredes.

A Unacon está sendo construída por meio de parcerias firmadas entre a prefeitura e a iniciativa privada. O custeio será viabilizado por meio de convênio com o Estado, que irá disponibilizar R$ 5.547.447,00 anualmente. Esses recursos foram obtidos junto ao governo estadual por intermédio de Vanderlei Macris.