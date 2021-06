Governo Bolsonaro pediu propina de US$ 1 por dose de vacina, diz vendedor à Folha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em entrevista à Folha de São Paulo, o representante de uma empresa de vacinas afirmou que recebeu o pedido de propina do governo Bolsonaro para fechar o contrato de fornecimentos de imunizantes com o Ministério da Saúde. O caso foi publicado na noite desta terça-feira(29), no site do jornal.

De acordo com o jornal, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply, disse que recebeu o pedido de propina de US$ 1 por dose de vacina,. O pedido teria sido feito pelo diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, em um jantar em um shopping de Brasília no dia 25 de fevereiro.

Roberto é indicado ao cargo pelo líder de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Davita ofereceu 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca a US$3,5.

Segundo a Folha, Dominguetti ​disse que recusou o pedido de propina feito pelo diretor da Saúde e afirmou que o valor teria que ser o ofertado. Em seguida, o fornecimento do imunizante foi barrado pelo ministério.