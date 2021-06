Americana aplica 3.191 doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana aplicou, nesta terça-feira (29), 3.191 doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 1.301 pessoas com a primeira dose, 22 com a segunda e 1.868 como dose única.

Receberam a primeira dose 1.093 pessoas com idade 42 anos ou mais, 132 portadores de comorbidades, dois profissionais de saúde, 14 profissionais da Educação, 30 gestantes e puérperas, oito pessoas com deficiência permanente, um paciente acamado, e 21 pessoas com idade entre 40 e 42 anos que se utilizaram da xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em nove pacientes acamados, seis idosos, dois profissionais da Educação, três profissionais de saúde e dois moradores com 50 anos ou mais.

A dose única foi aplicada em 1.868 pessoas com 42 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 137.957, sendo 102.785 da primeira dose, 33.304 da segunda e 1.868 de dose única.

Nesta quarta-feira (30) o esquema também será por agendamento e irá contemplar os seguintes grupos:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 42 anos ou mais; profissionais da Educação com 45 anos ou mais e com idade entre 18 e 44 anos, além de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 64 anos ou mais.

O agendamento deve ser feito no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.