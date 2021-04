Guarda apreende carro com som alto e maconha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana apreendeu na noite deste domingo(25), um veículo por perturbação de sossego, após uma perseguição. No carro também foi encontrado uma porção de maconha.

De acordo com a guarda, a equipe composta pelo GCM Cristian e GCM R. Almeida se deslocou até o torno da Praça Pedro Dainese após uma denúncia de que diversos veículos estariam estacionados de forma irregular. Durante a averiguação o veículo Vectra adentrou a via com volume do som excessivo.

Ao avistar a viatura o motorista se evadiu em alta velocidade. Ele foi seguido e abordado na Avenida Alfredo Contatto, no bairro Dona Regina, já em Santa Bárbara d’Oeste.

Na busca veicular foi localizado uma certa quantidade de maconha e “dichavador” que a passageira alegou ser dela. Diante dos fatos, a equipe deslocou para a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde o caso foi apresentado.

A responsável pelo entorpecente foi liberada e a droga apreendida. Com base na lei Municipal N° 5907/16 com alterações promovidas pela lei Municipal N° 6325/19,art.3⁰, foram elaboradas as multas cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Municipal.