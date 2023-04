guardas salvam bebê de um mês em limeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira foram responsáveis por salvar uma bebê de apenas um mês que estava engasgada.

Na tarde desta sexta-feira (7), Vaz e Bertazini estavam na área externa da Câmara Municipal quando os pais da bebê, chamada Júlia, procuraram a guarnição e alegaram que a filha estava engasgada após a amamentação.

