Hoje: FAM On discute a psicologia no esporte

A Faculdade de Americana, através do seu programa ao vivo, discute nesta segunda-feira o papel da psicologia no desenvolvimento esportivo de crianças, jovens e atletas de alto rendimento.

O programa contará com as presenças da coordenadora de Psicologia FAM, Aracele Tomiato; a professora de curso de psicologia com ênfase na área esportiva, Marcela Tomé; além do preparador de goleiros e idealizador da primeira escola de goleiros do Brasil, a Camisa 1, Vander Batistella, que já passou pelo futebol de base e profissional, de clubes como Rio Branco, Guarani, entre outros.

A FAM. em uma iniciativa inédita, apoia este projeto com os alunos do curso de Psicologia com atendimentos presenciais. Atualmente, os atendimentos estão suspensos devido a pandemia do novo coronavírus.

“Sabemos da importância da psicologia no preparo mental dos atletas e também para o dia a dia daqueles que não seguirão no esporte de alto rendimento e por isso apoiamos esta área em nossos trabalhos”, disse Batistella.

Na terça-feira, dia 23, um bate papo animal. O diretor da Unidade de Parque Ecológico de Americana, João Carlos Tancredi conversa sobre o comportamento animal nesta época de pandemia, longe do dia a dia de visitação em um dos pontos turísticos da cidade.

Já na quarta-feira, dia 24, o papo é com Debora Piovezan, que aborda a Inclusão no Ensino Superior, seus avanços e novas possibilidades. Com o ensino a distância presente no dia a dia de alunos e professores, a necessidade de entender essa nova fase da educação propõem sempre novas discussões sobre o aprendizado.

Para encerrar, na quinta-feira, a professora Lais Bonagurio Peressim aborda o tema: “Como cuidar do assoalho pélvico?”

Uma semana cheida de novidades e conteúdos para alunos e comunidade, tudo disponível nas redes sociais da Faculdade de Americana.