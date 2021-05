Homem é preso por tentativa de furto no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Americana prendeu na madrugada desta quarta-feira(12), um rapaz de 25 anos, que tentou furtar um comércio no Centro da cidade. A prisão só foi possível por causa de uma câmera de monitoramento que existe no centro.

De acordo com o registro, os guardas avistaram pela câmera da Rua 12 de Novembro um individuo que forçava a porta de uma loja de roupas. A equipe da ROMU-166 foi acionada e conseguiu abordar o homem identificado como M.O., ajudante geral, de 25 anos, próximo ao local.

A guarda fez contato com proprietário do estabelecimento e o mesmo acompanhou a equipe até a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde fatos e parte apresentados a autoridade policial. O delegado deliberou pela pericia no local e a prisão em flagrante do individuo.