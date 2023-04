Homem esfaqueia 7 pessoas em hospital e é morto pela PM no interior de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi morto pela Polícia Militar depois de invadir um hospital e atacar a facadas a equipe médica e pacientes, na madrugada desta sexta-feira, 7, em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas o diretor clínico do hospital, mas não correm risco de morrer. Conforme a PM, o agressor seria usuário de drogas e entrou em surto quando começava a receber atendimento.

O ataque aconteceu no Hospital Municipal José Nigro Neto, pouco antes das 2 horas.

