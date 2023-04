Homem é preso por violência doméstica após ameaçar ex-mulher e danificar móveis em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um caso de violência doméstica resultou na prisão de um homem em Americana na noite de quarta-feira (5). Segundo informações fornecidas pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Antônio Zacarias, no Jardim Brasil, por volta das 20h40.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como R. N. B. A, de 53 anos, do lado de fora de sua residência. Ela informou que seu ex-marido, identificado como E. S. A, de 51 anos e técnico de instalação, estava dentro da casa, havia danificado os móveis e ameaçado atear fogo no local.



As equipes tentaram dialogar com o indiciado, que estava agressivo e fechou o portão repentinamente para tentar se abrigar no interior da residência. Foi necessário o uso moderado de força para contê-lo e algemá-lo.

Além da equipe da Viatura I-19126, composta pelos Soldados PM Maysa e Luciano, outras equipes da Polícia Militar também prestaram apoio na ocorrência: a Vtr I-19104, comandada pelo Cabo PM Willian e composta pelo Soldado PM Acenso.

As partes envolvidas foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

