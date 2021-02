Homem tem o braço amputado em acidente na SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem teve o braço amputado após sofrer um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz(SP-304), na madrugada desta segunda-feira(15), no trecho de Americana. O motorista e uma passageira seguiram pela via no sentido Anhanguera, quando no quilômetro 126 houve o capotamento do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para um acidente de trânsito com capotamento na rodovia, com duas vítimas adultas sendo um homem e uma mulher.

Ao chegar no local, o condutor L.F.R., estava dentro do veículo e possuía ferimentos pelo corpo e uma amputação traumática do membro superior esquerdo. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e conduziram o rapaz para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A outra vítima M.M.B. estava sentada na via, tinha escoriações pela face e cabeça. Segundo os bombeiros ela estava bastante desorientada. Ela também foi encaminhada para o HM de Americana.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária.