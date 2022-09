Hospital Municipal de Americana busca por familiares de paciente sem documentação

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta segunda-feira (5), que um paciente sem identificação está internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM), desde o dia 15 de agosto. Ele se encontra na ala 2, aos cuidados da equipe de ortopedia.

O paciente é um homem de aproximadamente 60 anos, magro, de pele branca e de estatura baixa. Ele possui uma pinta preta no ombro esquerdo e um pequeno afundamento no lado esquerdo do crânio.

No dia 15 de agosto, após permanecer em uma das cadeiras na recepção, o paciente foi acolhido pela equipe do pronto-socorro. Não tendo documento e com dificuldades para se comunicar verbalmente, a ficha foi aberta como indivíduo desconhecido.

Ele também apresentava dificuldade para caminhar, o que chamou a atenção da equipe assistencial, e foi constatada uma fratura na perna esquerda.

Desde sua entrada na unidade hospitalar, o serviço social iniciou a busca por familiares. A última tentativa foi realizada na sexta-feira (2), com a Polícia Civil de João Pessoa (PB). O HM teve informação de que ele veio desse município, é morador de rua, conhecido por “Russo”, e de que permanecia a maior parte do tempo próximo ao Mercado Municipal de Americana.

A coordenação do serviço social pede para quem tiver alguma informação sobre familiares do paciente, ou que saiba de seu paradeiro, entrar em contato pelo telefone 3471-6750.