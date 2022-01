IBGE abre 244 vagas de emprego temporárias para Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com inscrições abertas para profissionais que vão atuar no censo deste ano. E Americana está sendo contemplada com 244 vagas temporárias. Os cargos são agente censitário municipal, agente censitário supervisor, recenseador e agente censitário administrativo e de informática.

Para agente censitário administrativo e de informática são duas vagas, com salário de R$ 1.700,00, com exigência de ensino médio completo. As inscrições vão até 10 de janeiro pelo site ibfc.org.br .

Para as demais funções, a inscrição se encerra no dia 21 de janeiro e pode ser realizada pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

– Agente censitário municipal – três vagas, remuneração de R$ 2.100,00 e ensino médio completo;

– Agente censitário supervisor – 21 vagas, remuneração de R$ 1.700,00 e ensino médio completo;

– Recenseador – 218 vagas, remuneração por produção e ensino fundamental completo.

Candidatos de famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde têm direito a isenção na taxa de inscrição.