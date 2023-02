Imperatriz Leopoldinense é a campeã do carnaval do Rio e encerra jejum de 22 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Imperatriz Leopoldinense é campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2023. A escola de samba de Ramos, na zona norte da cidade, encerrou um jejum de 22 anos sem conquistar o título do Grupo Especial carioca.

O título coroa a segunda passagem do carnavalesco Leandro Vieira pela escola, que levou à Marquês de Sapucaí a história de Lampião, o rei do cangaço, em uma fantasia envolvendo a tentativa dele de ingressar no inferno e no céu. Recusado em ambos, acabou indo… desfilar na Imperatriz.

Em segundo lugar, ficou a Vila Isabel (269,3 pontos); em 3º, Beija Flor (269,2); em 4º, Mangueira(269,1), e em 5º, a Grande Rio (268,6).

As seis primeiras colocadas voltam à avenida do samba para o desfile das campeãs no próximo sábado (25).

A Império Serrano foi rebaixada para a Série Ouro de 2024, considerada a segunda divisão do carnaval carioca.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)