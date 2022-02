Incêndio atinge indústria Covolan em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite de sábado (5), a Covolan Indústria Têxtil, em Santa Bárbara d’Oeste. As chamas destuiram uma área de 5 mil m².

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêncio são desconhecidas. 20 bombeiros e 8 viaturas foram empregadas no combate as chmas. A corporação informou que parte do forro do local foi retirado durante o combate.

Não houve registro de feridos. A unidade de Santa Bárbara permanece em sobreaviso caso novos pontos de chamas surjam.