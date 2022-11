Inscrições para o concurso público da Prefeitura terminam hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As inscrições para as 298 vagas do concurso público da Prefeitura de Americana terminam nesta quarta-feira (9). O edital com a relação de cargos, salários e detalhes sobre as provas está publicado no Diário Oficial do Município e as informações estão disponíveis no banner da página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br .

O candidato pode se inscrever por meio do site do Instituto Avança SP (https://www.avancasp.org.br/), responsável pelo certame. As provas objetivas serão nos dias 22 e 29 de janeiro e a homologação do concurso deve ocorrer entre 28 de fevereiro e 15 de março.

As 298 vagas estão distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419,00, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.

Conforme o edital, são 25 vagas para candidatos com ensino fundamental completo e incompleto, 88 vagas (sendo 6 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino médio ou técnico, e 185 (sendo 4 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino superior completo ou magistério.