Jovem morre e irmão fica ferido em acidente na Avenida Nicolau João Abdalla

Um jovem morreu e o irmão ficou ferido em um acidente na manhã deste domingo(11), na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana.

Kelvin Carvalho Ferreira(foto) e o irmão seguiam em uma moto 250 cilindradas pela via, quando por volta das 7h50, sofreram o acidente próximo a ponte que fica em frente ao Casarão do Salto Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na chegada da corporação, o irmão mais jovem, de 16 anos, estava sentado no banco do passageiro de um veículo que passava pela via e parou para prestar socorro. Ele tinha contusões na coluna, apresentava sinais vitais estáveis, foi estabilizado e socorrido. Já Kelvin, estava em parada cardiorrespiratória caído ao lado da moto, a 20 metros da via.

Ambos foram socorridos pelos Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas Kelvin não resistiu aos ferimentos e faleceu.