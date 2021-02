Juninho Dias indica instalação de brinquedos em 12 bairros da cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Vereador Juninho Dias(MDB), protocolou na Câmara Municipal de Americana, uma indicação solicitando à Secretaria de Educação a alocação dos brinquedos usados das escolas municipais à vários pontos da cidade. Entre os bairros indicados estão o Asta, São Roque, Zanaga, Vila Bela, Jardim Brasil, Jardim Nossa Senhora Aparecida (Profilurb), Jardim América II, Guanabara, Bertini, Vale das Nogueiras, Parque da Liberdade e Boa Vista.

De acordo com o vereador, algumas escolas municipais receberão novos brinquedos de playground e aqueles que estiverem em boas condições podem ser alocados em outros espaços públicos. “É de conhecimento comum que a cidade possui orçamento relativamente baixo nas pastas competentes e existam dificuldades com novas aquisições, por isso acredito que boa parte da demanda do município possa ser atendida com os brinquedos usados provenientes das trocas”, afirma Dias.

O parlamentar ainda ressalta que alguns pontos indicados enfrentam um cenário de grande vulnerabilidade social e todos os locais carecem de espaços de lazer para crianças, sendo imprescindível uma boa análise da Administração Pública quanto ao assunto.