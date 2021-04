Juninho Dias pede informações sobre ciclovias de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre as ciclovias já existentes no município, estudos relativos à segurança dos usuários e a possibilidade de ampliação das áreas destinadas ao trânsito de bicicletas.

De acordo com o parlamentar, os questionamentos foram levantados a partir de debates entre praticantes da modalidade durante a elaboração do projeto de lei, de autoria de Juninho, que institui a Semana Municipal do Ciclismo – proposta que tem como objetivo aumentar o número de adeptos da modalidade.

“É importante que o projeto de lei caminhe junto com os interesses da população e a preocupação com as ciclovias é totalmente cabida e necessária. A Administração Pública deve garantir qualidade e segurança aos ciclistas e essa reivindicação acompanhará as discussões do meu projeto”, afirma o vereador.

No requerimento, Juninho pergunta a extensão e localização de todas as ciclovias do município e questiona se existem estudos para ampliação das faixas destinadas ao trânsito exclusivo de bicicletas e estudos voltados à segurança dos ciclistas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (29).