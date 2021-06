Leoncine visita Zoonoses para ouvir demandas e discutir melhorias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) se reuniu nesta terça-feira (8) com a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição, responsável-técnica pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana. O objetivo foi compreender os trabalhos executados pelo departamento e discutir melhorias para os serviços prestados pelas equipes do local.

O parlamentar visitou todos os espaços do CCZ na companhia de Aneli, que apresentou e explicou os procedimentos adotados pelo departamento, desde a castração até o controle de pragas no município. A maior demanda atual é a reforma estrutural do prédio para oferecer um ambiente de trabalho com condições ideais para os funcionários.

“Tivemos alguns contatos com o CCZ logo no início da legislatura, com algumas demandas, e sempre foram muito prestativos. Inclusive conversando pessoalmente com Aneli vimos o quão empenho humano é colocado no trabalho por ela e toda sua equipe. Tivemos conhecimento que o departamento é referência na região. Infelizmente há algumas precariedades como, por exemplo, o espaço físico que é necessário se construir um novo prédio e oferecer uma infraestrutura mínima para atender às demandas”, analisa Leoncine.