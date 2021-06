Deputado Vanderlei Macris anuncia R$ 100 mil para Escola de Goleiros de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Vanderlei Macris esteve na manhã desta terça-feira, 8, na Escola de Goleiros Camisa 1, junto com Vander Batistella, idealizador e coordenador da escola, Erivelton José de Barros, presidente e Amarildo Gomes, um dos diretores, para anunciar a vinda de R$ 100 mil em investimentos para o projeto esportivo em Americana.

Macris é parceiro da Escola de Goleiros, a primeira do Brasil, e já destinou R$ 219 mil que foram utilizados para construção de dois novos campos de futebol society, inaugurados em outubro passado.

Vander Batistella destacou a importância do investimento. “A verba que veio de construção do deputado permitiu que o Centro de Treinamento fosse o maior da América Latina e agora nós temos um novo objetivo, que é ser o maior do mundo”, disse.

O deputado Vanderlei Macris destacou a satisfação em contribuir para a Escola de Goleiros. “São 150 crianças de Americana e região atendidas pela escola, que é referência no país. Crianças que utilizam seu tempo livre com o esporte, que contribui para formação de atletas e também de bons cidadãos. Acredito que o que já é bom, vai ficar ainda melhor com as melhorias orquestradas pelo Vander e os demais responsáveis”, completou.

De acordo com Vander, a verba será utilizada para aquisição de novos alambrados dos campos, que são de grande estrutura e já possuem 30 anos. Além da construção de um novo muro de proteção, para maior segurança do espaço e das crianças e adolescentes atendidos.