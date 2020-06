Live Solidária do Tivoli Shopping, com Marco Luque, arrecada 30 toneladas de alimentos

No dia 11 de junho, o Tivoli Shopping e sua administradora a AD Shopping arrecadaram cerca de 30 toneladas de alimentos durante a Live Solidária comandada por Marco Luque. Todas as doações serão destinadas ao Programa Mesa Brasil Sesc, que durante a pandemia já distribuiu nacionalmente cerca de dez milhões de quilos de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além das doações, feitas por meio de QR Code, a administradora doou mais 3 toneladas de mantimentos ao projeto.

A live, que registrou mais de 91.000 visualizações, foi transmitida nas páginas do Facebook do Shopping e do ator, e também contou com a participação de outros empreendimentos administrados pela AD Shopping.

Para a gestora de Marketing da AD Shopping, Cristiane Moreira, além de mais uma opção de entretenimento em meio ao isolamento social, ações como essa mostram a empatia e a solidariedade dos brasileiros. “Promover uma live, que é sinônimo de bom humor, mostra o quanto estamos conectados ao nosso público e sabemos que, mesmo com o momento difícil por causa da pandemia, o brasileiro se preocupa com o próximo”, enfatiza Cristiane.

Ao lado do Tivoli Shopping, nessa iniciativa promovida pela AD Shopping, participaram os empreendimentos: Shopping ABC, Atrium Shopping, Sider Shopping, Shopping Rio Claro, Bauru Shopping, Complexo Tatuapé (formado pelos shoppings Metrô Tatuapé e Shopping Metrô Boulevard Tatuapé), Shopping Praça da Moça, Shopping Cidade dos Lagos, Aracaju Parque Shopping, Shopping Center Lapa, Belém Shopping, Minas Shopping, Shopping Jardim Oriente, Pátio Limeira Shopping, Shopping ParkCity Sumaré, Goiabeiras Shopping, Shopping Pátio Pinda, Shopping Penha e Catalão Shopping.