Americana tem menor índice de analfabetismo da RMC entre população de 15 anos ou mais

O município de Americana tem o menor índice de analfabetismo da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o quarto menor do Estado entre a população de 15 anos ou mais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em São Paulo (SP). Os dados constam no “Censo 2022 Alfabetização: Resultados do Universo”. Em nível nacional, a taxa medida em Americana tem o 42º melhor resultado.

A análise foi realizada pela Unidade de Estatística e Análise Socioeconômica da Secretaria de Planejamento de Americana e indica o menor percentual de analfabetos (1,67%) entre as pessoas com idade igual ou superior a 15 anos na região. No País, este índice é de 7%.

“O resultado nos deixa muito satisfeitos. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está no caminho certo quando se fala em investimentos na Educação. O que diferencia um gestor é a concretude de suas ações e o atual governo de fato destina esforços e recursos para qualificar a cada dia mais a Educação em Americana”, garantiu o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Entre as principais ações elencadas por Ghizini para explicar o índice, estão a adoção de material didático apostilado para os estudantes; o investimento em livros paradidáticos para a formação de leitores críticos; a retomada da Semana da Educação e das formações de professores e demais educadores; a contratação de profissionais para a Educação por meio de concurso público e as melhorias estruturais por meio de reformas e ampliações de escolas. “Todas estas medidas transformam as unidades da rede em ambientes acolhedores e de referência para as crianças e adolescentes, o que estimula o aprendizado durante todo o ano letivo”, disse.

A compilação de dados feita pelos sociólogos Maria Aparecida Martins Feliciano e Leandro Uemura Souza demonstrou que a taxa municipal de alfabetização – de 98,33% – é superior também ao índice nacional, de 93%. “A Unidade de Estatística e Análise Socioeconômica realiza um trabalho de excelência que permite aos gestores a tomada de decisões embasadas em dados sólidos como estes”, afirmou o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin.