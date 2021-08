Lojas Kacyumara chega a Santa Bárbara d’Oeste com nova unidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Há mais de 59 anos no mercado, as Lojas Kacyumara conhecida em Americana e região por sua tradição, inaugurou sua mais recente unidade na região central de Santa Barbara d’Oeste.

A Lojas Kacyumara conta com fabricação própria e é referência em inovação no setor de Cama, acompanhando os maiores conceitos da Europa e de todo o mundo.

A Kacyumara traz tecnologias exclusivas em suas estampas e lança tendências que acompanham as estações do ano. Além de oferecer ao mercado a mais alta qualidade em tecidos percal 100% algodão, que levam conforto, carinho e sensações únicas ao lar das famílias. Também possui setores completos de mesa, banho e as mais sofisticadas decorações; a unidade de Santa Barbara d’Oeste também conta com uma linha completa de colchões em seu segundo piso.

Para facilitar a vida e a compra dos clientes, a loja também funciona aos domingos até às 18h.

A unidade fica na Rua Graça Martins, 4, no centro de Santa Bárbara. O telefone para mais informações é o (19) 3454 – 6969. Você ainda pode falar diretamente pelo WhatsApp: (19) 99194.1126 (clique aqui)