Em reunião com secretário, Juninho Dias recebe confirmação de vacinação contra Covid-19 de moradores do Monte Verde

O vereador Juninho Dias (MDB) reuniu-se nesta semana com o secretário municipal de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para solicitar a vacinação contra a Covid-19 dos moradores do bairro Monte Verde, na região do pós-Anhanguera. Em resposta, o Poder Executivo de Americana anunciou a realização de uma ação neste sábado (7), das 9 às 13 horas, para imunização daquela população.

A iniciativa do parlamentar levou em consideração a distância do bairro em relação à área urbana, a falta de transporte público adequado e a precariedade do acesso à internet naquela localidade. A vacinação será realizada na Rua Mico Leão, número 3, no próprio bairro. Serão aplicadas na ocasião a primeira dose aos moradores maiores de 22 anos e a segunda dose aos que já tomaram a primeira e estão em atraso.

“Muitos ali não têm ciência da importância da vacinação, não têm meios de chegar à informação e agendar a sua vacina. Para que tenha um atendimento de qualidade a toda população, é necessário que o poder público também vá ao encontro de quem não tem condições de chegar até o serviço público. Só assim teremos uma política pública de saúde justa”, concluiu Juninho.