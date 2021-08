Tivoli Shopping promove shows em homenagem ao Dia dos Pais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dia dos Pais já está chegando e, independente de qual seja o estilo do seu pai, certamente você encontra o presente ideal para ele no Tivoli Shopping. O empreendimento conta com um mix bastante variado de lojas e opções não faltam para os filhos que querem agradar o paizão.

Para ajudar quem quer encontrar o presente certo para o papai, o Tivoli Shopping preparou uma seleção de ofertas que os lojistas do empreendimento prepararam para a data. São opções em calçados, roupas, acessórios, perfumaria, itens de tecnologia, eletroeletrônicos e muito mais, que estão sendo divulgadas diariamente nas redes sociais do shopping nesta semana. No Instagram, o consumidor pode conferir a seleção através do destaque “Dia dos Pais”, salvo no perfil do @tivoli.shopping.

Quem tem um pai fitness, que adora praticar atividades físicas, pode encontrar o presente ideal em lojas como Centauro, R&V Fitness, Tennis One e World Tennis.

Já aqueles com estilo mais casual, podem ganhar peças da Polo Wear, Milano, Dferente Jeans, Radical Vest, Ophicina, Galery Cap, Official Multimarcas, Timax e Casado Calçados.

Para os pais executivos, que têm uma vida agitada entre escritório e reuniões, os filhos podem encontrar o presente perfeito em lojas como Camisa & Companhia, Cia do Terno, Camisaria Sixtini, Fatto a Mano, Villeneuve e Narducci Homem.

O home office também pede figurino adequados, por isso os pais que estão trabalhando neste formato podem ganhar presentes de lojas como Hering Store, TNG e Lupo.

Para os papais mais descolados, pode ser fácil encontrar um presente em lojas como Empório Rock e Diversão, Piticas e Imaginarium.

Para aqueles pais mais tecnológicos, boas lojas para visitar em busca de presente são Kalunga, Digital Acessórios, Smart Acessórios, FotoEletron e Fiel Games.

Já para os pais que são mais caseiros e gostam de gastronomia, os filhos podem optar por presentes de lojas como Casas Bahia, Magazine Luiza e Polishop.

E para todos os pais, há ainda muitas opções em lojas como O Boticário, Chilli Beans, Óticas Carol, Óptica Nacional, Triton Eyewear, Brilho Brasil, Vista Vie, La Salete e Livraria Nobel.

Shows

Integrando a programação em homenagem ao pais, o Tivoli Shopping vai realizar neste final de semana, shows musicais na Praça de Alimentação.

No sábado (07), às 19h, quem sobe ao palco é a “Banda SP 304”, que é especialista no estilo flash back e apresentará repertório recheado de pop rock dos anos 70, 80 e 90.

Já no domingo (08), também a partir das 19h, a apresentação será de “Beto Sanches & Joel Felippe”. Com repertório bastante eclético, eles prometem agitar o público com os clássicos do pop e do rock.

Promoção “O Paizão tá ON”

Quem fizer as compras do Dia dos Pais no Tivoli Shopping ainda poderá aproveitar a promoção “O Paizão tá ON”, que irá premiar clientes com Iphones 12 64gb.

A cada R$ 150 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, até o dia 22 de agosto, o consumidor tem direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios, que serão semanais, realizados pela Lotomania, sempre às terças-feiras.

Para participar da promoção e receber seu número da sorte, o cliente tem que cadastrar suas notas fiscais. As compras realizadas de segunda à quinta-feira dão direito a números em triplo, mesmo que a troca/cadastro tenha sido realizada em outros dias da semana.

O cadastro das notas de compras para participação na promoção é totalmente online e pode ser feito, de maneira simples, através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Play Store.

Caso o consumidor encontre qualquer problema ou dificuldade no cadastro das notas fiscais, pode entrar em contato com a Administração do Tivoli Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (19) 3457-9966, para que a equipe possa auxiliar remotamente.

O nome de cada contemplado e seu respectivo número da sorte premiado serão divulgados no site e nas redes sociais do empreendimento semanalmente.

O regulamento completo da promoção “O Paizão tá ON” está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.