Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e isenção de IR até R$ 2.640

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o reajuste do salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir de maio. O anúncio foi feito em entrevista exclusiva à jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, nesta quinta-feira (16).

Lula também afirmou que irá elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda dos atuais R$ 1.903,98 mensais para dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. A última correção da tabela do Imposto de Renda foi realizada em 2015, no início do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Vamos começar a isentar em R$ 2.640 até chegar em R$ 5 mil de isenção. Tem que chegar, porque foi compromisso meu e vou fazer”, disse ele à emissora.

A entrevista vai ao ar nesta quinta, às 18h.

