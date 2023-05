Lula: Rei Charles disse para eu cuidar da Amazônia, e falei que preciso de ajuda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse há pouco que a primeira coisa que o Rei Charles III, coroado hoje, pediu a Lula foi que ele cuide da Amazônia. Em resposta, o presidente disse que precisa de ajuda. “Para cuidar da Amazônia eu preciso ajuda e muitos recursos”, afirmou.

Lula disse que em agosto deve se reunir com demais países amazônicos para tomar uma decisão comum. “Não adianta o Brasil preservar só a nossa (floresta)”, afirmou o presidente, e reforçou que o Brasil vai cumprir a promessa de acabar com o desmatamento até 2030. “Isso é quase uma questão de honra”.

